Kazım Karabekir Paşa ölüm yıldönümünde Kars’ta anıldı

Kars'ın kurtarıcısı Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa, ölümünün 71'inci yıl dönümünde Kars'ta düzenlenen törenle anıldı.

Anma programı İstasyon Mahallesi'ndeki Tren Garı önünde bulunan Kazım Karabekir Paşa'nın anıtına çelenk konulması ile başladı. Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından anıta çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Tran Garı'ndaki programın ardından etkinliğe daha sonra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu'nda devam edildi. Saygı Duruşiu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda öğrenciler, Kazım Karabekir Paşa ile ilgili şiirler okudu. Bir öğretmen tarafından "Kazım Karabekir Paşa"nın hayatı anlatıldı.

Kars'ın kurtarıcısı Kazım Karabekir Paşa'nın ölümün 71'inci yıl dönümü dolayısıyla Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü tarafından bir konferans düzenlenecek.

Kazım Karabekir Paşa'nın 71'inci ölüm yıl dönümüne törenine Vali Türker Öksüz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Arslan, Prof. Dr. Yunus Kılıç, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, kurum ve daire amirleri, askeri erkan ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: İHA