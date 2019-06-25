Kazım Koyuncu, 14'üncü ölüm yıl dönümünde anıldı

KARADENİZLİ sanatçı Kazım Koyuncu, ölümünün 14'ncü yılında Artvin'in Hopa ilçesindeki anıt mezarı başında anıldı.

Akciğer kanseri hastalığı nedeniyle 33 yaşında hayatını kaybeden Karadenizli sanatçı Kazım Koyuncu'nun Hopa'daki Yeşilköy Köyü'ndeki kabri başında düzenlenen anma törenine annesi Hüsniye, ablası Canan, abisi Hüseyin Orhan ve kardeşi Niyazi Koyuncu'nun yanı sıra Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, Laz Kültür Derneği Başkanı Mehmet Ali Beşli, Başkan Yardımcısı Ertuğrul Turan, Halkevleri Hopa Şube Başkanı Kamil Ustabaş, Hopaspor taraftar grubu olan, "Denizin Asi Çocukları" dostları ve sevenleri katıldı. Anmaya Gürcistan'dan gelen yazar Givi Kaçava da katıldı. Anmada Kazım Koyuncu adına açılan anı defterine de katılımcılar duygu ve düşüncelerini yazdı. Kazım Koyuncu'yu anlatan konuşmaların yapıldığı anma ardından sona erdi.

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DHA