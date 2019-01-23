Kazım Kurt: “Orhangazi için ciddi bir projemiz var”

Orhangazi Mahallesi'nde yaşayan yurttaşlarla buluşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, sorunları dinledi, vatandaşlarla sohbet edip istek ve şikayetlerini dinleyerek not aldı.

Odunpazarında son 5 yılda yaptıkları çalışmaları anlatan Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nde gerçekleştirdikleri tasarruf ile 170 araçlık dev bir filo kurduklarını söyledi. Odunpazarı Belediyesi'nde kullanılan araçların hepsinin mülkiyetinin Odunpazarı Belediyesi'ne ait olduğunu ifade eden Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün atölyesinin fabrika gibi çalıştığını söyledi. Park ve bahçelerde kullanılan tüm mobilyaların bu atölyelerde yapıldığını kaydeden Başkan Kurt, "Fen işleri, temizlik işleri ve park bahçelerde işlerimizi, kurduğumuz atölyelerimizde kendi işçilerimizle yapıyoruz. Örneğin, Fen İşleri'nde bütün araçların tamirini ve bakımını kendimiz yapıyoruz" dedi.

Orhangazi Mahallesi'ne yeni bir halk merkezi yaptıklarını söyleyen Başkan Kazım Kurt, "Gerek ders çalışma, gerek açılan atölyelere katılma açısından daha geniş bir ortam oluşacak. Büyük bir halk merkezi olacağı için ufak tefek toplantılarınız, hatta düğünlerinizi bile orada yapabilirsiniz" diye konuştu.

Orhangazi Mahallesi'nde Orhangazi Mahalle Meclisi ile kentsel dönüşüm de dahil tüm imar

planlamalarının düşünülmesi gerektiğini belirten Başkan Kurt, Karabayır'a yakın yerlerde hazineye ait ciddi alanlar olduğunu söyledi. O alanların alınarak değerlendirilebileceğini dile getiren Başkan Kurt, "Böylece Orhangazi Mahallesi'nin üst tarafından çehresi değişecektir. Su deposunun yanındaki alanı değerlendiririz diye düşünüyorduk, ama hazine izin vermediği için bir şey yapamadık. Nisan'dan sonra Telekom'un arazisi ile ilgili çok ciddi bir planımız var. 55-60 dönümlük bir arazi ve imar planında belediye hizmet alanı olarak geçiyor. Kısacası belediyeden başka hiç kimsenin alamayacağı bir alan. Pazarlıklarımız devam ediyor" dedi.

Kaynak: İHA