Kazime isminin anlamı nedir, Kazime ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Kazime isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Kazime ismi ne demek, Kazime ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Kazime isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

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Kazime İsminin anlamı nedir? TDK Kazime anlamı:

Kazime ismi Türk Dil Kurumunda Öfkesini, hırsını yenebilen kimse olarak tanımlanmaktadır.

Kazime İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kazime ismi Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir.

Kazime isminin kökeni:

Kazime ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de 624 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Kazime isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Kazime isminin rengi:

Akuamarin

Kazime ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

Kazime isminin Harf Analizi Nedir ?

Kazime ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

K : Kariyerli

A : Öncü, lider, mantıklı

Z : Araştırmacı/zeki, fedakar

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

E : İletişim, duygusal karışık

Kazime isminin Numerolojisi Kaçtır?

Kazime ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

K : 14

A : 1

Z : 29

İ : 12

M : 16

E : 6

= 78 – Kazime İsminin Numeroloji Toplamı 78’dir.

Kazime isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Kazime ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Kazime isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

K: 2 A: 1 Z: 8 İ: 9 M: 4 E: 5 = 29

2 + 9 = 11 Kader sayısıdır

Kazime isminin 11 kader sayısına göre kişilik özellikleri

11 – İdealist kişiliği ile parayı adeta koklayarak kendine çeker. Ekonomik alanlarda başarılı olduğu için kısa sürede zengin olur. Pratik fikirlerle amacına sadık kalır. Anı yaşayan, gelecek zamanlara düşkün olmayan biridir, evrensel düşünmektedir. Dünyaya erken gelmiş olma duygusundan kurtulması gerekmektedir.

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