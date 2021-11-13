Kaziye ne demek, TDK'ya göre Kaziye kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kaziye ne demek? Kaziye TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kaziye kelimesi. Peki kaziye ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kaziye nedir, kaziye kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KAZİYE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kaziye kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kaziye kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre kaziye kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Önerme

