Kazmacı-Maden Ve Taşocağı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kazmacı-Maden Ve Taşocağı görev tanımı nedir, Kazmacı-Maden Ve Taşocağı ne iş yapar, Kazmacı-Maden Ve Taşocağı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kazmacı-Maden Ve Taşocağı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kazmacı-Maden Ve Taşocağı Tanımı;

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Kazmacı-Maden Ve Taşocağı Maaşı Ne Kadar? 2022 Kazmacı-Maden Ve Taşocağı Maaşları

Kazmacı-Maden Ve Taşocağı maaşı ortalama aylık 6100 _TL’dir. En düşük Kazmacı-Maden Ve Taşocağı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kazmacı-Maden Ve Taşocağı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8111.27

Meslek Adı :

Kazmacı-Maden Ve Taşocağı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Maden Ve Taşocağı Makine Ve Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kazmacı, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, yeraltı maden ocaklarında kazma, tabanca veya dinamitle kazı yapma, galeri açma ve açılan boşlukların kazı yöntemlerinin gerektirdiği şekilde emniyete alınmasını sağlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kazmacı , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Çalışma yerinin emniyetini sağlamak,

b) Tabanca titreşiminin risk yaratacağı zeminlerde kazma ile kazı yapmak,

c) Tabanca (Martopikör) ile kazı yapma işlemlerini yapmak,

d) Dinamitle patlatılacak yeri belirlemek,

e) Dinamit deliklerini açmak,

f) Yeni yapılacak tahkimat (bağ veya sarma) yerine kadar kalan cevheri kazmak ve yeni tahkimatı monte etmek,

g) Cevherin konveyör/oluk/vagona dökülmesini sağlamak,

h) Belirlenen noktadan istenen meyille arın kazmak,

i) Yeni atılacak bağ yerine kadar belirlenen kesitte cevheri kazmak,

j) Bağ yapmak,

k) İki bağ arasındaki tavan ve kenarlara kama sürmek,

l) Havalandırma ve nakliye yolunun yapılmasını sağlamak,

m) Cevherin konveyör/oluk/vagona dökülmesini sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir. Güncel Meslek : EVET

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