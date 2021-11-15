Kazolit ne demek, TDK'ya göre Kazolit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kazolit ne demek? Kazolit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kazolit kelimesi. Peki kazolit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kazolit nedir, kazolit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KAZOLİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kazolit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kazolit kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kazolit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hidratlı doğal kurşun ve uranyum silikat

