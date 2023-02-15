Kazper Karlsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kazper Karlsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kazper Karlsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kazper Karlsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kazper Karlsson 21 Mart 2005 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kazper Karlsson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Kazper Karlsson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Halmstads BK futbol takımında oynamaktadır. Halmstads BK takımına 2 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Kazper Karlsson'nin Halmstads BK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kazper Karlsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kazper Karlsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kazper Karlsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kazper Karlsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Halmstad U19

2 Temmuz 2021 yılında Halmstads BK

Kazper Karlsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kazper Karlsson şuan Halmstads BK takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kazper Karlsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

BK Häcken, Halmstads BK

İsveç U17 takımında 6 numaralı formasıyla 7 Ağu 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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