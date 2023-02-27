Kazuaki Mawatari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kazuaki Mawatari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kazuaki Mawatari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kazuaki Mawatari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kazuaki Mawatari 23 Haziran 1991 tarihinde Setagaya, Tokyo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 馬渡 和彰 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kazuaki Mawatari Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini R4SE yapmaktadır. Kazuaki Mawatari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Urawa Red Diamonds futbol takımında oynamaktadır. Urawa Red Diamonds takımına 9 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Kazuaki Mawatari'nin Urawa Red Diamonds ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Kazuaki Mawatari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kazuaki Mawatari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kazuaki Mawatari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kazuaki Mawatari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2010 yılında Toyo Univ.

1 Şubat 2014 yılında Gainare Tottori

8 Ocak 2016 yılında Zweig. Kanazawa

7 Ocak 2017 yılında Tokushima Vort.

6 Ocak 2018 yılında Sanf. Hiroshima

5 Ocak 2019 yılında Kawasaki Front.

1 Şubat 2020 yılında Shonan Bellmare

31 Ocak 2021 yılında Kawasaki Front.

1 Şubat 2021 yılında Omiya Ardija

9 Ocak 2022 yılında Urawa Reds

Kazuaki Mawatari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kazuaki Mawatari şuan Urawa Red Diamonds takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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