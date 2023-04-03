Kazuaki Suganuma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kazuaki Suganuma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Kazuaki Suganuma kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kazuaki Suganuma ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.