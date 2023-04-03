Kazuaki Suganuma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kazuaki Suganuma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kazuaki Suganuma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kazuaki Suganuma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kazuaki Suganuma 12 Eylül 2001 tarihinde ---, Shizuoka şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 菅沼 一晃 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kazuaki Suganuma Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Fukuoka University futbol takımında oynamaktadır. Fukuoka University takımına 1 Nisan 2020 tarihinde katılmıştır. Kazuaki Suganuma'nin Fukuoka University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kazuaki Suganuma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kazuaki Suganuma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Nisan 2020 yılında Fukuoka Univ.
17 Şubat 2023 yılında Avispa Fukuoka
31 Ocak 2024 yılında Fukuoka Univ.
1 Şubat 2024 yılında Avispa Fukuoka
Kazuaki Suganuma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kazuaki Suganuma şuan Fukuoka University takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.
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