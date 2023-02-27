Kazuhiko Chiba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kazuhiko Chiba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kazuhiko Chiba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kazuhiko Chiba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kazuhiko Chiba 21 Haziran 1985 tarihinde Kushiro, Hokkaido şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 千葉 和彦 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kazuhiko Chiba Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kazuhiko Chiba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Albirex Niigata futbol takımında oynamaktadır. Albirex Niigata takımına 9 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Kazuhiko Chiba'nin Albirex Niigata ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Kazuhiko Chiba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kazuhiko Chiba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Kazuhiko Chiba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kazuhiko Chiba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında AGOVV

1 Haziran 2005 yılında FC Dordrecht

1 Ağustos 2005 yılında Albirex Niigata

1 Ocak 2012 yılında Sanf. Hiroshima

1 Ocak 2019 yılında Nagoya Grampus

9 Ocak 2021 yılında Albirex Niigata

Kazuhiko Chiba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kazuhiko Chiba şuan Albirex Niigata takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Kushiro Tomihara FC (1994-1997), Tsu Kyohoku MS (1998-2000), Aoyama Nissei Gakuen Second HS (2001-2003)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.