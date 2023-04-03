Kazuki Asai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kazuki Asai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kazuki Asai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kazuki Asai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kazuki Asai 6 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 浅井 一希 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kazuki Asai Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Ritsumeikan University futbol takımında oynamaktadır. Ritsumeikan University takımına 1 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Kazuki Asai'nin Ritsumeikan University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kazuki Asai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kazuki Asai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Nisan 2022 yılında Ritsumeikan Uni
Kazuki Asai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kazuki Asai şuan Ritsumeikan University takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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