Kazuki Fujino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kazuki Fujino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kazuki Fujino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kazuki Fujino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kazuki Fujino 9 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 藤野 和樹 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kazuki Fujino Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Toin University of Yokohama futbol takımında oynamaktadır. Toin University of Yokohama takımına 1 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Kazuki Fujino'nin Toin University of Yokohama ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kazuki Fujino Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kazuki Fujino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Nisan 2022 yılında Toin Univ.
Kazuki Fujino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kazuki Fujino şuan Toin University of Yokohama takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.
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