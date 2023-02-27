Kazuki Fukai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kazuki Fukai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kazuki Fukai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kazuki Fukai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kazuki Fukai 11 Mart 1995 tarihinde Sapporo, Hokkaido şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 深井 一希 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kazuki Fukai Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sarcle Co. Ltd. yapmaktadır. Kazuki Fukai, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hokkaido Consadole Sapporo futbol takımında oynamaktadır. Hokkaido Consadole Sapporo takımına 1 Şubat 2013 tarihinde katılmıştır. Kazuki Fukai'nin Hokkaido Consadole Sapporo ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Kazuki Fukai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kazuki Fukai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Kazuki Fukai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kazuki Fukai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2013 yılında C'dole Sapporo

Kazuki Fukai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kazuki Fukai şuan Hokkaido Consadole Sapporo takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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