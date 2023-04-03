Kazuki Hara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kazuki Hara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kazuki Hara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kazuki Hara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kazuki Hara 19 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 原 一貴 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kazuki Hara Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kansai University futbol takımında oynamaktadır. Kansai University takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Kazuki Hara'nin Kansai University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kazuki Hara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kazuki Hara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Şubat 2021 yılında Kansai Univ.
Kazuki Hara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kazuki Hara şuan Kansai University takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.
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