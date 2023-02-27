Kazuki Kozuka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kazuki Kozuka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kazuki Kozuka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kazuki Kozuka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kazuki Kozuka 2 Ağustos 1994 tarihinde Mitsuke, Niigata şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 小塚 和季 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kazuki Kozuka Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini act SPORTS GROUP yapmaktadır. Kazuki Kozuka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kawasaki Frontale futbol takımında oynamaktadır. Kawasaki Frontale takımına 9 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Kazuki Kozuka'nin Kawasaki Frontale ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Kazuki Kozuka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kazuki Kozuka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Kazuki Kozuka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kazuki Kozuka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2013 yılında Albirex Niigata

8 Temmuz 2014 yılında Reno. Yamaguchi

31 Ocak 2016 yılında Albirex Niigata

1 Şubat 2017 yılında Reno. Yamaguchi

31 Ocak 2018 yılında Albirex Niigata

1 Şubat 2018 yılında Ventforet Kofu

5 Ocak 2019 yılında Oita Trinita

9 Ocak 2021 yılında Kawasaki Front.

Kazuki Kozuka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kazuki Kozuka şuan Kawasaki Frontale takımında oynamakta ve 49 numaralı formayı giymektedir.

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