Kazuki Kumasawa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kazuki Kumasawa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kazuki Kumasawa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kazuki Kumasawa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kazuki Kumasawa 13 Ocak 2001 tarihinde ---, Kanagawa şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 熊澤 和希 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kazuki Kumasawa Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kazuki Kumasawa, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kashiwa Reysol futbol takımında oynamaktadır. Kashiwa Reysol takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Kazuki Kumasawa'nin Kashiwa Reysol ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.
Kazuki Kumasawa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kazuki Kumasawa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Nisan 2019 yılında RKU
1 Şubat 2023 yılında Kashiwa Reysol
Kazuki Kumasawa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kazuki Kumasawa şuan Kashiwa Reysol takımında oynamakta ve 48 numaralı formayı giymektedir.
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