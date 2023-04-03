Kazuki Miyawaki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kazuki Miyawaki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kazuki Miyawaki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kazuki Miyawaki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kazuki Miyawaki 31 Aralık 1999 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kazuki Miyawaki Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kansai University futbol takımında oynamaktadır. Kansai University takımına - tarihinde katılmıştır. Kazuki Miyawaki'nin Kansai University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kazuki Miyawaki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kazuki Miyawaki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kazuki Miyawaki şuan Kansai University takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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