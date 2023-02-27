Kazuki Nagasawa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kazuki Nagasawa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kazuki Nagasawa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kazuki Nagasawa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kazuki Nagasawa 16 Aralık 1991 tarihinde Togane, Chiba şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 長澤 和輝 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kazuki Nagasawa Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sarcle Co. Ltd. yapmaktadır. Kazuki Nagasawa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nagoya Grampus futbol takımında oynamaktadır. Nagoya Grampus takımına 9 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Kazuki Nagasawa'nin Nagoya Grampus ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Kazuki Nagasawa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kazuki Nagasawa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kazuki Nagasawa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kazuki Nagasawa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2010 yılında Senshu Univ.

21 Mart 2013 yılında Yokohama F. M.

29 Kasım 2013 yılında Senshu Univ.

1 Ocak 2014 yılında Köln

1 Ocak 2016 yılında Urawa Reds

2 Ocak 2016 yılında JEF Utd. Chiba

31 Ocak 2017 yılında Urawa Reds

9 Ocak 2021 yılında Nagoya Grampus

Kazuki Nagasawa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kazuki Nagasawa şuan Nagoya Grampus takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Ichihara Chiharadai FC, Mitsui Chiba SC Jr Yth, Yachiyo HS (2007-2009) Senshu University (2010-2013)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.