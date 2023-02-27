Kazuki Oiwa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kazuki Oiwa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kazuki Oiwa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kazuki Oiwa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kazuki Oiwa 17 Ağustos 1989 tarihinde Nagoya, Aichi şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 大岩 一貴 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kazuki Oiwa Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kazuki Oiwa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shonan Bellmare futbol takımında oynamaktadır. Shonan Bellmare takımına 4 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Kazuki Oiwa'nin Shonan Bellmare ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Kazuki Oiwa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kazuki Oiwa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Kazuki Oiwa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kazuki Oiwa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2008 yılında Chuo University

1 Şubat 2012 yılında JEF Utd. Chiba

8 Ocak 2016 yılında Vegalta Sendai

4 Ocak 2020 yılında Shonan Bellmare

Kazuki Oiwa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kazuki Oiwa şuan Shonan Bellmare takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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