Kazuki Seyama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kazuki Seyama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kazuki Seyama adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kazuki Seyama Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kazuki Seyama {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 瀬山 航生 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kazuki Seyama Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Urawa Red Diamonds U18 futbol takımında oynamaktadır. Urawa Red Diamonds U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Kazuki Seyama'nin Urawa Red Diamonds U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kazuki Seyama Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kazuki Seyama Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kazuki Seyama şuan Urawa Red Diamonds U18 takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.
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