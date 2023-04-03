Kazuki Shibayama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kazuki Shibayama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Kazuki Shibayama kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kazuki Shibayama ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.