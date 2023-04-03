Kazuki Shibayama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kazuki Shibayama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kazuki Shibayama adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kazuki Shibayama Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kazuki Shibayama 4 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 芝山 和輝 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kazuki Shibayama Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kansai University futbol takımında oynamaktadır. Kansai University takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Kazuki Shibayama'nin Kansai University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kazuki Shibayama Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kazuki Shibayama futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Şubat 2021 yılında Kansai Univ.
Kazuki Shibayama Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kazuki Shibayama şuan Kansai University takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.
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