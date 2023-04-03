Kazuki Tsumura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kazuki Tsumura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kazuki Tsumura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kazuki Tsumura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kazuki Tsumura 4 Mayıs 1999 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 津村 和希 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kazuki Tsumura Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Fukuoka University futbol takımında oynamaktadır. Fukuoka University takımına 1 Nisan 2018 tarihinde katılmıştır. Kazuki Tsumura'nin Fukuoka University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kazuki Tsumura Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kazuki Tsumura futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Nisan 2018 yılında Fukuoka Univ.
Kazuki Tsumura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kazuki Tsumura şuan Fukuoka University takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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