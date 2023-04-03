Kazuki Yamada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kazuki Yamada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kazuki Yamada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kazuki Yamada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kazuki Yamada 30 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 山田 和季 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kazuki Yamada Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kansai University futbol takımında oynamaktadır. Kansai University takımına - tarihinde katılmıştır. Kazuki Yamada'nin Kansai University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kazuki Yamada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kazuki Yamada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kazuki Yamada şuan Kansai University takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.
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