Kazuma Takai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kazuma Takai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kazuma Takai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kazuma Takai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kazuma Takai 5 Ağustos 1994 tarihinde ---, Chiba şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 高井 和馬 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kazuma Takai Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Athlete Solution Inc yapmaktadır. Kazuma Takai, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yokohama FC futbol takımında oynamaktadır. Yokohama FC takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kazuma Takai'nin Yokohama FC ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Kazuma Takai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kazuma Takai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kazuma Takai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kazuma Takai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2017 yılında Thespaku. Gunma

6 Ocak 2018 yılında Tokyo Verdy

16 Temmuz 2018 yılında Reno. Yamaguchi

9 Ocak 2022 yılında Mito HollyHock

13 Temmuz 2022 yılında Reno. Yamaguchi

9 Ocak 2023 yılında Yokohama FC

Kazuma Takai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kazuma Takai şuan Yokohama FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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