Kazuma Yamaguchi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kazuma Yamaguchi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kazuma Yamaguchi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kazuma Yamaguchi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kazuma Yamaguchi 17 Ocak 1996 tarihinde ---, Tokyo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 山口 一真 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kazuma Yamaguchi Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kazuma Yamaguchi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Machida Zelvia futbol takımında oynamaktadır. Machida Zelvia takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Kazuma Yamaguchi'nin Machida Zelvia ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Kazuma Yamaguchi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kazuma Yamaguchi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kazuma Yamaguchi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kazuma Yamaguchi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2014 yılında Hannan Univ.

1 Şubat 2018 yılında Kashima Antlers

1 Şubat 2020 yılında Mito HollyHock

31 Ocak 2021 yılında Kashima Antlers

1 Şubat 2021 yılında Matsumoto Yama.

1 Şubat 2022 yılında Machida Zelvia

31 Ocak 2024 yılında Matsumoto Yama.

Kazuma Yamaguchi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kazuma Yamaguchi şuan Machida Zelvia takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Tokyo Jr Yth (2008–2010), Yamanashi Gakuin HS (2011–2013), Hannan University (2014–2017)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.