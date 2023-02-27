Kazunari İchimi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kazunari İchimi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kazunari İchimi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kazunari İchimi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kazunari İchimi 10 Kasım 1997 tarihinde Yatsushiro, Kumamoto şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 一美 和成 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kazunari İchimi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GLOBALL FootBiz Consulting yapmaktadır. Kazunari İchimi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kyoto Sanga futbol takımında oynamaktadır. Kyoto Sanga takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kazunari İchimi'nin Kyoto Sanga ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Kazunari İchimi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kazunari İchimi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Kazunari İchimi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kazunari İchimi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2016 yılında Gamba Osaka

1 Şubat 2019 yılında Kyoto Sanga

31 Ocak 2020 yılında Gamba Osaka

1 Şubat 2020 yılında Yokohama FC

31 Ocak 2021 yılında Gamba Osaka

11 Ağustos 2021 yılında Tokushima Vort.

9 Ocak 2023 yılında Kyoto Sanga

Kazunari İchimi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kazunari İchimi şuan Kyoto Sanga takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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