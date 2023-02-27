Kazunari Kita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kazunari Kita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Kazunari Kita kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kazunari Kita ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.