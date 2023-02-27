Kazunari Kita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kazunari Kita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kazunari Kita adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kazunari Kita Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kazunari Kita 16 Eylül 2005 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 喜多 壱也 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kazunari Kita Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kyoto Sanga U18 futbol takımında oynamaktadır. Kyoto Sanga U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Kazunari Kita'nin Kyoto Sanga U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kazunari Kita Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kazunari Kita Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kazunari Kita şuan Kyoto Sanga U18 takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.
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