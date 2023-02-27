Kazunari Ono kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kazunari Ono Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kazunari Ono adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kazunari Ono Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kazunari Ono 4 Ağustos 1989 tarihinde Joetsu, Niigata şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 大野 和成 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kazunari Ono Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SQUARE SPORTS JAPAN yapmaktadır. Kazunari Ono, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shonan Bellmare futbol takımında oynamaktadır. Shonan Bellmare takımına 1 Şubat 2018 tarihinde katılmıştır. Kazunari Ono'nin Shonan Bellmare ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Kazunari Ono Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kazunari Ono isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kazunari Ono Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kazunari Ono futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2008 yılında Albirex Niigata

1 Ağustos 2011 yılında Ehime FC

31 Ocak 2012 yılında Albirex Niigata

1 Şubat 2012 yılında Shonan Bellmare

31 Ocak 2014 yılında Albirex Niigata

1 Şubat 2018 yılında Shonan Bellmare

Kazunari Ono Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kazunari Ono şuan Shonan Bellmare takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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