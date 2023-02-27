Kazuya Konno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kazuya Konno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kazuya Konno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kazuya Konno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kazuya Konno 11 Temmuz 1997 tarihinde Yoshikawa, Saitama şehrinde doğmuştur. 1,61 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 紺野 和也 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kazuya Konno Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UDN SPORTS yapmaktadır. Kazuya Konno, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Avispa Fukuoka futbol takımında oynamaktadır. Avispa Fukuoka takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kazuya Konno'nin Avispa Fukuoka ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Kazuya Konno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kazuya Konno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kazuya Konno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kazuya Konno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2016 yılında Hosei Univ.

22 Mart 2019 yılında FC Tokyo

31 Ocak 2020 yılında Hosei Univ.

1 Şubat 2020 yılında FC Tokyo

9 Ocak 2023 yılında Avispa Fukuoka

Kazuya Konno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kazuya Konno şuan Avispa Fukuoka takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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