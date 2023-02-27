Kazuya Yamamura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kazuya Yamamura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kazuya Yamamura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kazuya Yamamura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kazuya Yamamura 2 Aralık 1989 tarihinde Nagasaki, Nagasaki şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 山村 和也 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kazuya Yamamura Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kazuya Yamamura, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kawasaki Frontale futbol takımında oynamaktadır. Kawasaki Frontale takımına 5 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Kazuya Yamamura'nin Kawasaki Frontale ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Kazuya Yamamura Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kazuya Yamamura isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Kazuya Yamamura Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kazuya Yamamura futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2008 yılında RKU

1 Şubat 2012 yılında Kashima Antlers

11 Ocak 2016 yılında Cerezo Osaka

5 Ocak 2019 yılında Kawasaki Front.

Kazuya Yamamura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kazuya Yamamura şuan Kawasaki Frontale takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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