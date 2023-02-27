Kazuyoshi Shimabuku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kazuyoshi Shimabuku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kazuyoshi Shimabuku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kazuyoshi Shimabuku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kazuyoshi Shimabuku 29 Temmuz 1999 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da シマブク･カズヨシ şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kazuyoshi Shimabuku Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kazuyoshi Shimabuku, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Albirex Niigata futbol takımında oynamaktadır. Albirex Niigata takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Kazuyoshi Shimabuku'nin Albirex Niigata ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Kazuyoshi Shimabuku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kazuyoshi Shimabuku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kazuyoshi Shimabuku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kazuyoshi Shimabuku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2018 yılında Niigata Uni H&W

28 Mayıs 2021 yılında Albirex Niigata

31 Ocak 2022 yılında Niigata Uni H&W

1 Şubat 2022 yılında Albirex Niigata

Kazuyoshi Shimabuku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kazuyoshi Shimabuku şuan Albirex Niigata takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.