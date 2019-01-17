KBT, 58 bin 550 seyirciye perdelerini araladı

Kepez Belediye Tiyatrosu(KBT), 2018 yılında ücretsiz olarak sergilediği 65 yetişkin, 58 çocuk oyunu ile 123 kez sahne alarak 58 bin 550 seyirciye perdelerini araladı.

Kepez Belediyesi, 2018 yılında da binlerce Kepezliyi kültür sanat etkinlikleri ile buluşturdu. Her yıl yaklaşık 55 bin seyirciye perdelerini aralayan Kepez Belediyesi Tiyatrosu(KBT), 2018'de 65 yetişkin, 58 çocuk oyunu ile 123 kez sahne alarak 58 bin 550 seyirciye ulaştı. KBT, sergilediği birbirinden güzel oyunlarla ilçe sakinlerine de tiyatro sevgisi aşıladı. Geçmişte kültür sanat etkinliği yapılabilecek bir tek salonu bulunmayan Kepez, şimdi ise kendi kültür merkezleri, tiyatro salonları ve tiyatro ekibiyle binlerce tiyatro severe ulaşıyor.

Yarım milyon seyirci

Kepez Belediye Tiyatrosu, ilçe sakinlerine her yıl değişen oyun programını ücretsiz olarak sunuyor. İlçede tiyatro sever bir nüfusun oluşmasında etkili olan ve usta oyuncalarla perdelerini aralayan KBT, bugüne kadar yarım milyon seyirciye ulaştı. Kepez Belediye Tiyatrosu(KBT), ailedeki kuşak çatışmalarının anlatıldığı "Eskici Dükkanı', unutulmaya yüz tutmuş değerlerin anlatıldığı "Düğün Evi Oyun Evi" ve Keloğlan'ın Aklı" adlı çocuk oyunu ile bu yılda tiyatro severlere perdelerini aralıyor.

Kaynak: İHA