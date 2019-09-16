KBÜ, Erasmus ve Mevlana’dan gelen öğrencileri ağırladı

Karabük Üniversitesi, Mevlana ve Erasmus değişim programlarıyla yurt dışından gelen misafir öğrencileri ağırlayarak, Karabük'ü ve Karabük Üniversitesini tanıttı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından yürütülen Erasmus ve Mevlana Değişim programı kapsamında ilk misafir öğrenci kafilesi geldi. Bangladeş, Kazakistan, Litvanya, Malezya, Özbekistan, Pakistan ve Ürdün'ün de yer aldığı 7 farklı ülkeden yaklaşık 40 öğrenci, 2019-2020 Akademik Yılı'nda eğitim almak üzere Karabük Üniversitesini tercih etti.

Mevlana Değişim Programı ile Malezya Uluslararası İslam Üniversitesinden yüksek lisans için Karabük Üniversitesi Matematik Bölümünü tercih eden Nur Ishami, "Burayı çok beğendim. Safranbolu'yu ziyaret ettim. Çok güzel ve tarihi bir yer." dedi.

Erasmus Değişim Programı kapsamında Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesini tercih eden Litvanyalı Ignas Apieravicius ise, "Karabük Üniversitesini çok beğendim. Üniversite çok büyük bir kampüse sahip. Burada olmaktan memnunum." diye konuştu.

Kaynak: İHA