KBÜ’den FETÖ iddialarına dair açıklama

Karabük Üniversitesi Rektörlüğü, yazılı ve görsel basında çıkan iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
KBÜ’den FETÖ iddialarına dair açıklama

Karabük Üniversitesi Rektörlüğü, yazılı ve görsel basında çıkan iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Son günlerde çeşitli yazılı ve görsel iletişim kanalları ve sosyal medya aracılığıyla Karabük Üniversitesi ile ilgili bilgi ve belgeye dayanmayan gerçek dışı paylaşımların ifade edildiği açıklamada, "Bu paylaşımlarla ilgili, geçmişte de üniversitemiz tarafından inceleme ve araştırmalar neticesinde gerekli açıklamalar yapılmıştır. Karabük Üniversitesi yürütmüş olduğu iş ve işlemlerde hukukun üstünlüğünü esas almaktadır. Üniversitemiz 15 Temmuz hain darbe girişimine çok hızlı tepki veren ve sonrasında gerekli incelemeleri yapıp FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisakı ve irtibatı tespit edilenler hakkında, idari ve hukuki süreçleri hassasiyetle sonuçlandıran bir kurumdur. Bu minvalde söz konusu iddialar arasında ismi geçen kişilerden, FETÖ iltisakı ve irtibatı tespit edilen personeller derhal ihraç edilmiş, suçsuzluğu yargı kararları ile tespit edilerek beraat eden personeller ise görevine devam ettirilmiştir. Dolayısıyla basında iddia edildiği gibi hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı olduğu halde görevine devam eden ve maaş ödenen herhangi bir personel bulunmamaktadır" denildi.

Karabük Üniversitesi'nin ulusal ve uluslararası arenada birçok başarıya imza attığını ve Times Higher Education (THE) sıralamalarında, dünyanın en iyi 1000 üniversitesi arasına girdiğini aktarıldığı açıklamada, "Afrika'dan, Uzak Doğu'ya, Asya'dan, Avrupa'ya dünyanın 98 ülkesinden 12 bini uluslararası öğrenci olmak üzere, 48 bin öğrencinin barış ve huzur içinde eğitim gördüğü güzide bir eğitim kurumudur. Sonuç olarak; bu türden asılsız iddialar, bilim merkezli, öğrenci dostu Karabük Üniversitemize ve Emeğin Başkenti Karabükümüze zarar vermektedir. Kurumlarımızın bu tür paylaşımlarla yıpratılmaması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve bilgi ve belgeye dayanmayan iddialara itibar edilmemesi, kamuoyunun takdirlerine saygıyla arz olunur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde yeni dönem yeni müdürle başladı
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde yeni dönem yeni müdürle başladı
Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, ilçede ki Okul Müdürleri ile toplantı düzenledi
Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, ilçede ki Okul Müdürleri ile toplantı düzenledi
Türkiye Diyanet vakfından 230 kütüphaneye kitap desteği, ''Hediyem Kitap Olsun''
Türkiye Diyanet vakfından 230 kütüphaneye kitap desteği, ''Hediyem Kitap Olsun''
Son Haberler
Bursa’da iki grup genç arasında dehşet veren kavga! Satır ve bıçaklar konuştu
Bursa’da iki grup genç arasında dehşet veren kavga! Satır ve bıçaklar konuştu
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Afşin Yurdakul Habertürk'ten ayrıldı mı, neden ayrıldı, hangi kanala gitti?
Afşin Yurdakul Habertürk'ten ayrıldı mı, neden ayrıldı, hangi kanala gitti?
Mezarlıkta can pazarı! Freni patlayan kamyon defin için bekleyen kalabalığın arasına daldı! 5 ölü, 25 yaralı var
Mezarlıkta can pazarı! Freni patlayan kamyon defin için bekleyen kalabalığın arasına daldı! 5 ölü, 25 yaralı var
Bakanı Tekin'den eğitim öncesi açıklama: "Öğretmen, veli ve çocuklarımızın bir heyecanı var
Bakanı Tekin'den eğitim öncesi açıklama: "Öğretmen, veli ve çocuklarımızın bir heyecanı var
Akdeniz Belediyesinde eğitim, kültür ve sanata destek için arsa tahsisi etti
Akdeniz Belediyesinde eğitim, kültür ve sanata destek için arsa tahsisi etti
Bağlar’da yeni eğitim-öğretim öncesi kantin, büfe ve kafelere denetim yapıldı
Bağlar’da yeni eğitim-öğretim öncesi kantin, büfe ve kafelere denetim yapıldı
Çok Okunanlar
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda binada yerle bir oldu!
Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda binada yerle bir oldu!
Meslek lisesi öğrencileri üretti, 7 milyon liralık ciro yapıldı
Meslek lisesi öğrencileri üretti, 7 milyon liralık ciro yapıldı
Bakan Tekin'den, atama bekleyen öğretmenleri ve velileri sevindirecek açıklama!
Bakan Tekin'den, atama bekleyen öğretmenleri ve velileri sevindirecek açıklama!
50 bin öğrenciye kırtasiye desteği, Kitaplar devletten, defterler Tuzla Belediyesi’nden
50 bin öğrenciye kırtasiye desteği, Kitaplar devletten, defterler Tuzla Belediyesi’nden
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!