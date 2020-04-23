KBÜ'nün "Dünya Etki Sıralaması" başarısı

KARABÜK (AA) - Karabük Üniversitesinin (KBÜ), Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan "Impact Ranking 2020" dünya sıralamasında 600+'da yer aldığı bildirildi.

KBÜ'den yapılan açıklamada, Üniversitenin, Birleşmiş Milletlerin 2015 yılında 17 farklı konu başlığında duyurduğu "Sürdürülebilir Gelişme Hedefleri"nin üniversiteler tarafından nasıl karşılandığı ve bu çabalara nasıl bir katkı sağladığını ölçmek için yapılan sıralamada, dünya listesinde 600+'da yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Ayrıca KBÜ, etki sıralaması içerisinde yer alan kaliteli eğitim kategorisinde, dünyada 101-200 bandında yer alırken ülkemizde ise bu alanda 5. sıraya yerleşti. Karabük Üniversitesi, cinsiyet eşitliği kategorisinde 201-300, yenilenebilir enerji kategorisinde 201-300, yoksulluğa son kategorisinde 301+, iklim konusunda harekete geçme kategorisinde 301+, inovasyon ve altyapı kategorisinde 401+, barış ve adalet kategorisinde 401+, iyi sağlık durumu kategorisinde 401-600, sürdürülebilir gelişme için ortaklıklar kategorisinde ise 401-600 şeklinde yer aldı." ifadelerine yer verildi.





Kaynak: AA