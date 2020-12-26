KC Jones kimdir? Kaç yaşında? Öldü mü? Neden öldü?| Basketbolcu KC Jones hayatı

NBA'nın efsane isimlerinden KC Jones'un hayatını kaybetmesi, tüm sporseverleri yasa boğdu. Amerikalı oyuncunun kariyer basamaklarını tırmanırken edindiği büyük hayran kitlesi ve birçok ülkede yer alan takipçileri de haberi üzüntüyle karşılarken KC Jones kimdir? Kaç yaşında? Öldü mü? Neden öldü? soruları da internette en çok araştırılanlar arasına girdi. İşte KC Jones hayatı ve tüm detaylar...

KC JONES KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? | KC JONES HAYATI

25 Mayıs 1932 tarihinde doğan 88 yaşındaki KC Jones, Amerikalı bir profesyonel basketbolcu ve antrenördü. Kariyerindeki çoğu NBA şampiyonasında üçüncü olarak berabere kaldı ve NBA Finalleri serisinde 8-0'lık bir rekora sahip üç NBA oyuncusundan biri olmayı başardı. Bill Russell dışında birden fazla NBA şampiyonluğu kazanan tek Afrikalı-Amerikalı koç olma unvanına sahip Jones, 1989'da Naismith Memorial Basketbol Onur Listesi'ne alındı.

KC JONES OYUNCU KARYİERİ

Jones, basketbol ve futbol oynadığı sırada San Francisco, Kaliforniya'daki Ticaret Lisesi'ne girdi. Koleji bitirdikten ve NBA'e katıldıktan sonra Jones, kariyerini bir NFL oyuncusu olarak düşündü, hatta bir takım için uğraştı. Ancak, kesimi yapamadı. Oynadığı günlerde inatçı bir savunma oyuncusu olarak biliniyordu. Jones, dokuz sezonunun tamamını NBA'de Boston Celtics ile geçirdi, 1959'dan 1966'ya kadar sekiz şampiyonluk takımının bir parçası oldu ve Celtics'in 1967 playoff'larında Philadelphia 76ers'a yenilmesinin ardından emekli oldu . 1989'da Naismith Memorial Basketbol Onur Listesi'ne alındı.

Jones bir NCAA şampiyonluğu, bir NBA şampiyonluğu ve bir Olimpiyat altın madalyasını kazanan, basketbol tarihindeki sadece sekiz oyuncularından biri. Diğerleri ise Bill Russell , Magic Johnson , Michael Jordan , Jerry Lucas , Clyde Lovellette , Quinn Buckner ve Anthony Davis . NBA tarihinde, sadece eski takım arkadaşları Russell (11 şampiyonluk) ve Sam Jones (10 şampiyonluk) oyun kariyerlerinde daha fazla şampiyonluk yüzüğü kazandı.

KC JONES KOÇLUK KARİYERİ

Jones, koçluk kariyerinde, Brandeis Üniversitesi'nde başladı ve 1967'den 1970'e kadar baş antrenör olarak görev yaptı . 1970'den 1971'e kadar Harvard Üniversitesi'nde yardımcı koç olarak görev yaptı. Jones, daha sonra eski takım arkadaşı Bill Sharman ile takımın yardımcı koçu olarak yeniden bir araya geldi . 1971–72 NBA şampiyonu Los Angeles Lakers'da görev aldı. Söz konusu sezon boyunca takım, 33 maçlık bir rekor kazandı.

Gezginlerin ile Jones'un tek sezonu, istifası ile sona erdi. Bir hafta sonra, Gene Shue ile benzer bir kapasitedeki Sermaye mermisi (Washington Bullets başlayarak 1974-75 , 18 Haziran'da) üç yıllık sözleşme imzaladı. Washington'da geçirdiği üç yıl boyunca Bullets, 155-91 galibiyet rekoruna sahipti ve muhtemelen ligdeki en yetenekli takımdı. Ertesi yı lJones'un sözleşmesinin 7 Mayıs 1976'da yenilenmemesiyle sonuçlandı. Üç hafta sonra 28 Mayıs 1976'da yerine Dick Motta geçti .

1983'te Jones, Bill Fitch'in yerine Boston Celtics'in baş antrenörlüğünü devraldı . Jones güdümlü Larry Bird 1984 ve 1986 yılında şampiyonaları Celtics asılı halde. Ayrıca 1986 yılında, 1986 NBA All-Star maçına içinde Dallas at Reunion Arena Batı takımı 139-132 yenerek Doğu takımını açtı. Celtics, Jones'un beş sezonunun hepsinde baş antrenör olarak Atlantik Bölümü'nü kazandı ve antrenör olarak geçirdiği beş yılın dördünde NBA Finallerine ulaştı. Sürpriz bir açıklamayla 1987–88 sezonundan sonra emekli oldu ve yerine yardımcı antrenör Jimmy Rodgers geçti . Jones, 1988-89'da Celtics'in ön ofisinde bir sezon geçirdi, ardından 1989-90 sezonu için bir antrenör yardımcısı ve basketbol danışmanı olarak Seattle SuperSonics'e katılmak için istifa etti .1990–91 ve 1991–92 yıllarında Sonics'in baş antrenörlüğünü yaptı.

1994'te Jones, Detroit Pistons'a bir sezon boyunca yardımcı antrenör olarak katıldı . Pistons'un o zamanki baş antrenörü Don Chaney , daha önce Jones için Celtics ile oynamıştı. Jones'un ayrıca 1995 sezonunun dışında Celtics'e bir kez daha koçluk yaptığı düşünülüyordu. 1996'da Jones, bu kez bir sezon için yardımcı antrenör olarak Boston Celtics'e döndü.

Jones, profesyonel koçluk saflarına 1997'de geri döndü ve yeni doğan Amerikan Basketbol Ligi'nin (1996–1998) New England Blizzard'ına varlığının son 1½ sezonu boyunca rehberlik etti . Blizzard, ikinci yılında baş antrenör olarak playoff'ları yaptı, ancak kısa bir süre içinde San Jose Lasers tarafından gönderildi.

KC JONES ÖLDÜ MÜ? NEDEN ÖLDÜ?

Jones, 25 Aralık 2020'de Connecticut'taki bir destekli yaşam merkezinde öldü. Boston Celtics'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Jones'un 88 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu. Ölüm sebebine ilişkin henüz bir açıklama yapılmayan bu haberle birlikte tüm basketbol severler, bir efsaneyi daha kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşadı.