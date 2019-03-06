KCK'nın Türkiye sorumlusuna 17 yıl 9 ay hapis cezası
Terör örgütü KCK'nın Türkiye sorumlusu firari Sara Aktaş, yargılandığı davada, 17 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Terör örgütü KCK'nın Türkiye sorumlusu firari Sara Aktaş, yargılandığı davada, 17 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
NE OLMUŞTU?
KCK'nın Türkiye sorumlusu olduğu belirtilen Sara Aktaş, İstanbul İstihbarat ve Terör Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak gerçekleştirdiği operasyonla Atatürk Havalimanı'nda kıskıvrak ele geçirilmişti.
1976 doğumlu Aktaş'ın bir süredir örgütün şehir yapılanmasının başında görev üstlendiği öğrenildi.
Ayrıntılar geliyor...
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