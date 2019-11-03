KDK: "Banliyö trenlerindeki bisiklet yasağı modern hayat anlayışına aykırı"

Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvuruda bulunan bir vatandaş, bisiklet kullanımının modern hayat anlayışının bir parçası olduğunu ve birçok ülkede sağlıklı bir çevre için devlet tarafından özendirildiğini belirtti. KDK, başvuru üzerine yaptığı incelemede vatandaşı haklı buldu.

KDK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, banliyö trenlerine günün belirli saatlerinde bisikletle binmenin yasak olması KDK'ya şikayet edildi. Şikayet başvurusunda bulunan vatandaş halihazırda banliyö trenlerine sabah 07.00 ile 09.00 saatleriyle akşam 16.00 ile 20.00 saatleri arasında bisikletle binilmesine izin verilmediğini ifade etti. Başvuruda bu saatlerin 07.00 ile 08.30 ve 16.00 ile 18.30 olarak değiştirilmesi için Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne dilekçe verildiği kaydedildi. Vatandaş, TCDD tarafından kendisine gönderilen cevabi yazıda talebinin uygun olmadığı söylenerek reddedildiğini belirtti.

Şikayetçi vatandaş KDK'ya yaptığı başvuruda bisiklet kullanımının modern hayat anlayışının bir parçası olduğunu ve birçok ülkede sağlıklı bir çevre için devlet tarafından özendirildiğini kaydetti. Vatandaş, tren vagonlarına eklenecek bir bisiklet aparatı ve bisikletli kişilere farklı ücret tarifesiyle günün her saati trenlere bisiklet alınabileceğini ifade etti. Başvuruda trenlere bisiklet alımında, STK'lar, kamu kurumları ve bisiklet kullanıcılarının görüşleri dikkate alınarak yeni bir uygulamaya geçilmesi talep edildi. KDK, başvuru üzerine yaptığı incelemede vatandaşı haklı buldu ve tavsiye kararı aldı. Kararda uyuşmazlığın bisikletin raylı ulaşım sistemine entegrasyonundan kaynaklandığı belirtildi ve sürdürülebilir ulaşımın sağlanması için öncelikle bisikletin raylı taşımaya kabul edildiği saatlerin genişletilmesi sonrasında ise saat sınırlandırılmasının kaldırılması tavsiye edildi. TCDD'ye verilen tavsiye kararında mevcut banliyö trenlerinin bisiklet taşımaya uygun hale getirilmesi için gerekli çalışmaların bir an önce yapılması gerektiği de kaydedildi.

Kaynak: İHA