KDK Başdenetçisi Şeref Malkoç, “Devletle vatandaş arasında dostluk köprüsüyüz”

KDK Başdenetçisi Şeref Malkoç, kamu kurumlarıyla ilgili şikayetleri olan vatandaşlara seslendi. Malkoç,

"Bizim en önemli fonksiyonumuz da devletle, kamu kurumlarıyla, idareyle vatandaş arasında dostluk köprüsüyüz. Hangi bakanlıkla hangi kurumla problemin varsa mahkemeye gitmeden önce bize gel, hem işin uzun sürmesin hem de dostane çözüm bulalım" dedi.

Öğrencilerde hak arama kültürünün gelişmesi, haklarını nerede ve nasıl arayacaklarını öğrenmeleri amacıyla Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), ile Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü iş birliğinde "İyi Yönetim İlkeleri Yarışması"nın tanıtımı kapsamında Bahçelievler'de bir etkinlik gerçekleştirildi. Nurettin Topçu Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğe KDK Başdenetçisi Şeref Malkoç, Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Çıkrıkçı ile çok sayıda öğrenci katıldı. "Gençler Ombudsmanlıkla Tanışıyor" sloganıyla düzenlenen liseler arası yarışma hakkında bilgi veren Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, kurumun insanlara tanıtılmasının önemine dikkat çekti.

Malkoç, kamu kurumlarıyla ilgili sorun yaşayan vatandaşların sorunlarını mahkemeye gitmeden dostane yöntemlerle çözdüklerini belirtti. Sonrasında lise ve dengi okullar arasında kompozisyon, resim veya dijital resim, sloganlı afiş tasarımı, kısa film veya animasyon olmak üzere dört kategoride düzenlenen yarışma hakkında bilgi verildi. Yarışmada birinciye 5 bin, ikinciye 3 bin, üçüncüye 2 bin lira ödül verilecek. Ayrıca her dalda üç yarışmacıya biner lira olarak teşvik ödülü verilecek. Öğrenciler yarışma için hazırladıkları çalışmaları 22 Şubat'a kadar okudukları okulların müdürlüklerine teslim edecek.

"Devletle, kamu kurumlarıyla idareyle vatandaş arasında dostluk köprüsüyüz"

Vatandaşların kamu kurumlarıyla ilgili sorunlarına mahkemeyle uğraşmadan kısa sürede dostane ilişkilerle çözüm bulduklarını ifade eden KDK Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Bize başvuru ücretsiz, elektronik ortamla, faksla her türlü şartta başvurabilirsiniz. Başvurularınızdan pul, posta gibi herhangi bir şey almıyoruz. 6 ay içinde başvurunuzu sonuçlandırıyoruz. Bizim en önemli fonksiyonumuz da devletle, kamu kurumlarıyla idareyle vatandaş arasında dostluk köprüsüyüz. Hangi bakanlıksa hangi kurumsa problemin varsa mahkemeye gitmeden önce bize gel, hem işin uzun sürmesin hem de dostane çözüm bulalım diye dolaşıp anlatıyoruz. KDK'nın bir özelliği var, biz 18 yaşından küçüklerin de dilekçesini, müracaatlarını velisinin onayına gerek kalamadan alıyoruz ve inceliyoruz" dedi.

"Bu ödüller çocukları teşvik için azdır"

Yarışmanın önemli olduğunu ancak ödüllerin öğrenciler için az olduğunu belirterek görevlilere ödüllerin arttırılması talimatını veren Malkoç, "Bu ödüller çocukları teşvik için azdır, çocuklar tatile girmeden karne hediyesi olarak bu ödüllerin yükseltildiğini onlara duyur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA