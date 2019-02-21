KDV iadelerinde ödeme sürecinin hızlandırılması

BURSA (AA) - Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Katma Değer Vergisi (KDV) iade ödeme sürecinin hızlandırılmasına ilişkin tebliğin mükelleflere rahat bir nefes aldıracağını bildirdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi de olan Matlı, yazılı açıklamasında, Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

KDV iadelerinde ödeme sürecinin hızlandırılmasına ilişkin yeni sistemin detaylarının belirlendiğini aktaran Matlı, mart ayı başından itibaren yürürlüğe girecek düzenlemeyle Yeminli Mali Müşavir KDV İadesi Tasdik Raporuna Dayalı İadeler bölümüne "KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna Dayalı İade Uygulaması"nın eklediğini vurguladı.

Matlı, söz konusu düzenlemeden yararlanacak mükelleflerde aranan şartların en az 24, vergilendirme dönemi 3 aylık olanlar için de en az 8 dönem olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"KDV beyannamesi vermiş olması, daha önce en az üç vergilendirme dönemine ilişkin iade talebinin sonuçlanmış olması, kendisi, ortakları ve kanuni temsilcilerinin özel esaslara tabi olmaması, Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimlerince yapılan değerlendirme ve analizler sonucunda bireysel olarak veya organize bir şekilde sahte belge düzenleme tespiti nedeniyle incelemeye sevk edilmemiş olması, Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimlerince iade taleplerinin riskli iade kapsamında incelemeye sevk edilmemiş olması ve daha önceki bazı iade taleplerinin incelemeye sevk edilmemiş olması gerekiyor."

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından mükelleflere hızlı ödeme imkanı sunan uygulamanın, iş dünyası için çok önemli olduğuna dikkati çeken Matlı, "İade talebinin olumsuzluk tespit edilmeyen kısmının yüzde 50'si, KDV İadesi Ön Kontrol Raporu'nun oluşturulmasından itibaren 10 iş günü içinde mükellefe iade edilecek ve mükellefler rahat bir nefes alacak." ifadesini kullandı.

Matlı, mükellefin kalan iade tutarının, vergi dairelerince yapılması gereken tüm kontroller ve değerlendirmelerin sonucunda yerine getirileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA