Twitter hesabında paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan "KDV oran indirimi" açıklamasında bulundu. Peki KDV indirimi uzatıldı mı? | KDV indirim süresi ne kadar daha uzatıldı? | KDV indirimi 2021 İşte ayrıntılar...

KDV İNDİRİMİ UZATILDI MI?

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yaptığı açıklamada KDV indirimlerinin süresinin uzatıldığını duyurdu.

KDV İNDİRİM SÜRESİ NE KADAR DAHA UZATILDI?

Bakan Elvan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen sektörleri desteklemek için konaklama, yeme-içme, ulaşım, iş yeri kiralama ve diğer hizmetlerde son 1 yıldır uygulanan KDV oran indirimlerinin süresinin 2 ay daha uzattıklarını belirtti.

KDV İNDİRİMİ 2021

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Salgından olumsuz etkilenen sektörlerimizi desteklemek amacıyla; konaklama, yeme-içme, ulaşım, iş yeri kiralama ve diğer hizmetlerde son 1 yıldır uyguladığımız KDV oran indirimlerinin süresini 2 ay daha uzatıyoruz."