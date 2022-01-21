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  3. KDV oranları için düzenleme geliyor! Oran sadeleşecek, ürün fiyatları düşecek! Hem satan hem vatandaş kazanacak!

KDV oranları için düzenleme geliyor! Oran sadeleşecek, ürün fiyatları düşecek! Hem satan hem vatandaş kazanacak!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarında düzenleme yaparak ürünlerin fiyatlarında düşüş sağlamayı amaçlıyor.

KDV oranları için düzenleme geliyor! Oran sadeleşecek, ürün fiyatları düşecek! Hem satan hem vatandaş kazanacak!

Döviz kurunda yaşanan artışın yanı sıra pandemi sürecinin de beraberinde getirdiği ekonomik sıkıntılarla enflasyon artış gösterdi. Vatandaşların alım gücünün artırılması için de hükümet harekete geçti. Sabah'ın haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüm alanlarda vatandaşlardan alınan Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarını yeniden düzenleyecek. 

KDV oranları için düzenleme geliyor! Oran sadeleşecek, ürün fiyatları düşecek! Hem satan hem vatandaş kazanacak!

ÇALIŞTAYLARLAR BAŞLADI

İlerleyen günlerde tamamlanması planlanan çalışma kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı, sivil toplum kuruluşları, odalar ve sektör temsilcileri olmak üzere ilgili tüm tarafların görüşlerini almak için KDV çalıştayları düzenlemeye başladı.

KDV oranları için düzenleme geliyor! Oran sadeleşecek, ürün fiyatları düşecek! Hem satan hem vatandaş kazanacak!

SADE VE ANLAŞILIR OLACAK

Düzenlemeyle sektörden sektöre farklılık gösteren KDV oranlarının sade ve anlaşılır hale getirilmiş olacak. Ayrıca ürün fiyatlarında yaşanan düşüş tüm vatandaşların ceplerini rahatlaması ve fiyat etiketlerinde değişim yaşanması bekleniyor. 

TBMM'YE GÖNDERİLMESİ PLANLANIYOR

Tüketici ve ürün satışı yapanları rahatlatması beklenen düzenlemenin yapılacak olan çalıştayların ardından son şekillerinin verilmesiyle TBMM'ye gönderilmesi planlanıyor. 

KDV oranları için düzenleme geliyor! Oran sadeleşecek, ürün fiyatları düşecek! Hem satan hem vatandaş kazanacak!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SİNYALİ VERMİŞTİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası KDV düzenlemesi hakkında," KDV'de etkinliği sağlayacak çalışma tüm taraflarla görüşülerek hazırlanıyor" diye konuşmuştu. 

KDV ÜÇ FARKLI ORANDA UYGULANIYOR

Ayrıca Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 1, 8 ve 18 olmak üzere 3 farklı şekilde uygulanıyor. Özellikle yeni düzenleme ile bu farklılıkların ortadan kaldırılmasıyla tek oran uygulanacak. 

 

Tayfun Altuntaş
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