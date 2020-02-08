Kdz. Ereğli Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi tarafından ilçe genelinde sokak hayvanlarına yiyecek dağıttı.

Kdz. Ereğli Belediyesi ekipleri şehrin çeşitli noktalarında ki Sokak Hayvanları Beslenme Noktaları ile Sokak Kedileri Beslenme Evine mama, yem ve sularını koydu. Sahil bandında deniz kuşlarına ekmek, şehir merkezi içinde yaşayan kuşlara buğday ve beslenme noktaları dışında kalan şehrin değişik yerlerine köpek ve kediler için kuru mamalar konuldu. Ayrıca eski araç lastiklerinden kediler için yapılan evler de beslenme noktaları yanlarına yerleştirildi. Çalışmaların kış ayları boyunca devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA