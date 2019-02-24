Kdz. Ereğli Belediyespor :0 Beylerbeyi : 0

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup 19.hafta mücadelesinde İstanbul temsilcisi Beylerbeyispor'u konuk eden Karadeniz Ereğli Belediyespor rakibi ile golsüz berabere kaldı.

Eflatun beyazlılar sayısız pozisyonu harcarken karşılaşma da 73. dakikadan sonra 3 kırmızı kart çıktı, Beylerbeyi maçı 9, Ereğli Belediyespor ise 10 kişi tamamladı. Eflatun beyazlılar gelecek hafta İstanbul deplasmanında Beşyüzevler'e konuk olacak.

Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden ve Ece Türkoğlu ile Başak İçinözbebek'in yokluğunda Gaziantep temsilcisi ALG'yi Ereğli'de konuk eden Kdz.Ereğli Belediyespor, bir topun direkten döndüğü karşılaşmadan 0-0'lık beraberlikle ayrılarak haftayı 1 puanla kapattı. Haftayı 19 puanla geçen eflatun beyazlılar gelecek hafta 3 Mart Pazar günü ligin ilk yarısında deplasmanda 3-1 mağlup ettiği Kireçburnu'nu konuk edecek.

Kaynak: İHA