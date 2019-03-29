Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne bir doktor daha atandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Devlet Hastanesi'ne atanan Kadın Doğum Uzmanı Dr. Ayşegül Atalay göreve başladı.

Kdz. Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren 450 yataklı Devlet Hastanesi'nde ki doktor sayısı her geçen gün artıyor. Hastaneye son olarak atanan Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu Dr. Ayşegül Atalay, hasta kabulüne başladı. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzmanlığını alan Kadın Doğum Uzmanı Dr. Atalay, mecburi hizmet olarak Giresun Bulancık Devlet Hastanesi'nde 4 yıl görev yaptı. Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi yöneticileri Dr. Ayşegül Atalay'a yeni görevinde başarılar dilerken, bölge halkına daha kaliteli sağlık hizmeti verilmesi için her türlü çalışmanın yapıldığını ifade etti.

Kaynak: İHA