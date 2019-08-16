Kdz. Ereğli PTT binası Ekim’de bitiyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yapımı devam eden PTT hizmet binası inşaatının Ekim ayında tamamlanmasının beklendiği ifade edildi

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, PTT Hizmet Binası inşaatında çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini belirterek, Ekim ayı sonuna kadar inşaatın tamamlanacağını ifade etti.

Çakır yaptığı açıklamada "PTT Hizmet binası inşaatında bilindiği gibi daha önce ihaleyi alan müteahhitten dolayı bazı sorunlar yaşanmıştı. Ancak biz burasının ikinci kez ihaleye çıkmasını sağladık. 3 milyon 477 Bin TL bedelle ihaleye çıkan hizmet binası inşaatı inşallah Ekim ayı sonuna kadar tamamlanacak. Akabinde de tefrişatı yapılarak yılsonuna kadar hizmete açılacak" dedi.

Kaynak: İHA