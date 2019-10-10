Kdz. Ereğli TSO’da Makina-Çelik Kümelenme analiz çalıştayı

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş öncülüğünde Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası'nda Makine İmalatçılarına yönelik Çelik Kümelenme Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz , Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Nedim Kaplancan, Kdz. Ereğli MÜSİAD Başkanı Abdulkadir Çınar, TAT Metal Yönetim Kurulu Başkanı Akın Tatoğlu, Erdemir A.Ş. Yetkilisi Ramazan Çelik, BAKKA Genel Sekreteri Muhammet Ali Oflaz, tersaneler adına Avni Biçer, KOSGEB Zonguldak Müdürü Güven Aktaş ve Makine İmalat Sektöründe faaliyet gösteren firmaların yetkilileri katıldı.

Yaklaşık olarak 3 saat süren toplantıda kümelenmenin önemi ve gerekliliği konusunda başta Vali Erdoğan Bektaş ve Kaymakam İsmail Çorumluoğlu olmak üzere tüm katılımcılara fikirleri sorularak söz verildi.

Kaynak: İHA