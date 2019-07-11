Kdz. Ereğli yeni okulla tekli eğitime geçiyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde son 2 yılda 11 okulun yapımının tamamlanması ile birlikte 2019-2020 eğitim öğretim döneminde tekli eğitime geçileceği belirtildi.

AK Parti Kdz. Ereğli ilçe Başkanı Fatih Çakır Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye genlinde tekli eğitime geçiş için başlattığı çalışmalar kapsamında Kdz. Ereğli ilçesinde son iki yılda 11 okulun yapımının tamamlandığını söyledi. Bir okulda güçlendirme ve diğer okulların ise sıfırdan yapıldığını anlatan Çakır konuşmasında şu sözlere yer verdi; "Son 2 yılda 11 tane okulumuz Ereğli'de hizmete açılmış oldu. Bu vesileyle ikili öğretimden tekli öğretime geçme yolunda bu sene tamamlamış oluyoruz bu süreci. Hem kırsal ve köylerimizde hem de ilçe merkezimizde bütün okullarımızla birlikte tekli öğretime geçmiş oluyoruz. Emeği geçenlere başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Milli Eğitim Bakanımıza, önceki dönem milletvekillerimize, şu anki mevcut milletvekillerimize, valimize, kaymakamımıza, il ve ilçe milli eğitim müdürlerimize Ereğli halkı adına teşekkür ediyoruz. Gerçekten önemli bir konuydu bizler için. Halkımıza da hem siyasi büyüklerimiz hem bizler 2019-2020 eğitim-öğretim yılında tekli öğretime geçeceğimize söz vermiştik. Bunu da başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sadece bu son senede 2 tane ilkokulumuz, 2 tane ortaokulumuz, 2 tane lisemiz, 1 tane anaokulumuz ile birlikte 7 tanesi tamamlanmış oluyor. Son 3 yılda yaklaşık 15 tane okul tamamlamış olduk. Bir ilçe nüfusuna baktığınız zaman gerçekten önemli bir sayı. Ama ilçemizin öğrenci sayısı da bölgemizin en çok öğrenci sayısı. Yaklaşık 34 bin civarında öğrencimiz var. Bir ilçeye göre bölgedeki ilçelerden daha çok öğrenci sayısına sahip. Gerçekten vatandaşımız hizmetin en iyisini hak ediyor. Okullarımızda fiziki iyileştirmelerin yanı sıra bu seneki LGS sınavları olsun, diğer sınavlar olsun, her geçen gün eğitim başarısı da artıyor. Bu anlamda emeği geçen tüm öğretmenlerimizi, velilerimizi ve okul idarecilerimizi, milli eğitim müdürümüzü de ayrıca kutluyoruz."

Çakır ayrıca Gülüç Beldesi'ne bir ilkokul birde ortaokul yapımı için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Kaynak: İHA