Kdz. Ereğli’de 15 Temmuz gazisi evinde ziyaret edildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. 15 Temmuz Gazisi Tamer Gülhan'ı evinde ziyaret eden protokol üyeleri daha sonra şehit aileleri ve gazilerle buluştu.

Kdz. Ereğli'de 15 Temmuz etkinlikleri Kestaneci Mahallesi'nde ki şehit mezarlarının ziyareti ile başladı. Ali Molla Camii'nde düzenlenen mevlüt programının ardından, Belen Yeni Mahalle'deki şehit mezarları ziyaret edildi. Daha sonra ise 15 Temmuz Gazisi Tamer Gülhan'a Kırmacı mahallesindeki evinde ziyaret gerçekleştirildi. Ziyarete Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Vekili Merkez Komutanı Deniz Piyade Albay Murat Türken, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erkan Bülbül, İlçe Müftüsü Recai Albayrak, SYDV Müdürü Abdullah Hasçelik, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serkan Keleş, Müdür Vekili Zafer Gülhan, Aile sosyal Politikalar Bakanlığı İlçe Müdürü İlhan Yılmaz ve diğer protokol üyeleri katıldı. Ziyaret sırasından 15 Temmuz Gazisi Tamer Gülhan o gece yaşadıklarını ve İstanbul'un durumunu anlattı. Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu 15 Temmuz Gazisi Tamer Gülhan'a teşekkür ederek, geçmiş olsun dileklerini sundu.

Ziyarette 15 Temmuz Gazisi Tamer Gülhan'a Kaymakam Çorumluoğlu ve diğer protokol üyeleri tarafından çiçek takdim edildi. Ziyaret toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA